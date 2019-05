Manchmal kommen Spieler oder Trainer dazu, manchmal auch Politiker wie Martin Schulz, der den Jugendlichen erzählte, was er beim SV Rhenania 05 Würselen fürs Leben gelernt hat. Gerechtigkeit und Fairness zum Beispiel. Ideen für solche Projektwochen gibt es viele. "Ich glühe", sagt Schmidt, wenn Jugendliche in dieser Woche förmlich aufblühen. Wie ein Schüler neues Selbstbewusstsein schöpft, weil er ein beeindruckendes Fußballgraffiti herstellt. Wie sich Jugendliche in einen Migranten besser hineinversetzen können, weil sie eine Pressekonferenz mit dem neuen afrikanischen Spieler nachspielen. Vier Kollegen hat Schmidt im Verein mittlerweile, die bundesweit die Projekte mit Trägern vor Ort koordinieren. Dazu kommt das Fußball-Filmfestival "11 mm", das einmal im Jahr in Berlin stattfindet. Demnächst soll es Auswärtsspiele, also Austauschfahrten, nach Frankreich, Polen und England geben. Also dahin, wo die Idee hergekommen ist.