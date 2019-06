Der 70. Geburtstag des Grundgesetzes wird in diesen Tagen in ganz Deutschland mit zahlreichen Festveranstaltungen gefeiert. Heute wird in einer Bundestagsdebatte an die Unterzeichnung und Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 erinnert. Ein Überblick über Entstehung und Aufbau der deutschen Verfassung: