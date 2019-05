Das Grundgesetz feiert in diesen Tagen seinen 70. Geburtstag. Zwei Stunden geben sich die Bundestagsabgeordneten Zeit, es zu würdigen - und an seine Anfänge zu erinnern. "Unsere Verfassung wurde in sorgenvoller Zeit geboren", beginnt Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus seine Rede. Er erinnert daran, dass sie damals nur für einen Teil des Landes galt - "nämlich für den westdeutschen Teil und selbst der ohne das Saarland".