Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Archivbild

Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Mit dem traditionellen Verfassungsgespräch am Vorabend des 23. Mai feiert das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe das Inkrafttreten des Grundgesetzes vor 70 Jahren. Die Auftaktrede hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.



Bereits am Vormittag wird er in Berlin im Rahmen einer Matinee zum 70. Jahrestag des Grundgesetzes Frauen und Männer mit dem Bundesverdienstkreuz auszeichnen. Das Grundgesetz war am 23. Mai 1949 in Bonn unterzeichnet worden, es trat mit Ablauf des Tages in Kraft.