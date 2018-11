Das Grundgesetz erscheint in Magazinform.

Quelle: GG/dpa

Das Grundgesetz erscheint in Magazinform. Der vollständige Originaltext kommt am Dienstag (28. November) als Zeitschrift an den Kiosk, rechtzeitig vor dem Jubiläum am 23. Mai 2019: Dann wird die Verfassung der Bundesrepublik 70 Jahre alt.



Die neue Ausgabe soll den Text des Grundgesetzes, ergänzt um Fotos Infografiken, leicht lesbar und modern präsentieren, teilte der Journalist und Medienunternehmer Oliver Wurm in Hamburg mit. Wurm produziert das Magazin ohne einen Verlag.