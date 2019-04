Zwar ist Deutschlands Verteidigungshaushalt von 2014 bis heute von 35 Milliarden Euro auf 42 Milliarden angewachsen. Doch dieser Trendwende hält Trump entgegen, dass die USA seit Jahren doppelt so viel in ihre Verteidigung stecken wie die Europäer. In Berlin finden sie diese Rechnung nicht gerecht und arg verkürzt, schließlich sei die Bundeswehr zweitgrößter Truppensteller bei Nato-Auslandseinsätzen und bringe sich mit einer hohen Quote in die Missionen ein. Doch niemand in Berlin kann leugnen: das Zwei-Prozent-Ziel hat Deutschland mitbeschlossen - und verfehlt es deutlich.



Der Streit ums Geld trifft die Nato in einer Phase neuer Bedrohungen und Herausforderungen. Nach Jahren des Sparens und einer Sinnkrise nach Ende des Kalten Kriegs ist mit Russlands Annexion und Militarisierung der Krim 2014 sowie der anschließenden Destabilisierung der Ostukraine ist die ursprüngliche Funktion der Allianz wieder in den Vordergrund getreten: Verteidigung und Abschreckung. Über 4.000 Soldaten hat die Nato in sechs Ländern der Ostflanke seitdem stationiert, Deutschland führt das Bataillon in Estland an. Beim Treffen in Washington wollen die Außenminister nach der Krise im Asowschen Meer vom vergangenen November die Nato-Präsenz im Schwarzmeer erhöhen und Millionen für die Stationierung neuer US-Waffen in Polen bereitstellen.