Masala: In Trumps eigener Wahrnehmung hat seine Kritik dazu beigetragen, dass die europäischen Nato-Staaten jetzt mehr Geld für ihre Verteidigung in die Hand nehmen, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Darüber lässt sich aber streiten. Es stimmt zwar, dass die Debatte, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in den Verteidigungsetat zu stecken, erst unter Trump richtig an Fahrt gewonnen hat. Da hat Trump mit seiner brutalen rhetorischen Härte vielen Europäern den Schrecken in die Glieder getrieben.