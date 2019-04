Der SPD-Politiker versicherte erneut, dass Deutschland seine Zusagen zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben einhalten werde. "Deutschland wird sich an seine Verpflichtungen halten und wir werden unseren Beitrag dazu leisten, dass die Nato allen Herausforderungen der Zukunft auch gerecht werden kann." 70 Jahre Nato bedeuteten 70 Jahre Sicherheit auch für Deutschland. "Wir werden die Nato auch in Zukunft brauchen."



Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte: "Alle Verbündeten haben das Versprechen abgegeben, mehr in Verteidigung zu investieren und die Lastenteilung im Bündnis zu verbessern." Man habe dieses Versprechen nicht abgegeben, um die USA zu erfreuen, sondern weil man in einer zunehmend unsicheren und unberechenbaren Welt leben.