Williams warnt davor, dass der NHS einen "Exodus von europäischen Mitarbeitern" nicht überstehen wird. Die Bewerberzahl von Pflegepersonal aus EU-Staaten in Großbritannien ist laut dem Royal College of Nursing, dem Berufsverband der Krankenschwestern, bereits um 90 Prozent zurückgegangen und 33.000 Pfleger haben gekündigt.



Trotzdem scheinen Politiker keinen Handlungsbedarf zu sehen. Erst im Januar versicherte Premierministerin Theresa May, dass der NHS noch nie besser auf den britischen Winter vorbereitet sei wie in diesem Jahr. Doch das Gegenteil war der Fall. Auf Grund einer Influenza-Epidemie mussten dreimal mehr Patienten behandelt werden als im Vorjahr. Der ohnehin schon schwache NHS geriet so in die schlimmste Krise seit seinem 70-jährigen Bestehen, so Experten. In britischen Krankenhäusern sprachen Ärzte und Pflegepersonal von unmenschlichen Zuständen: überfüllte Flure, auf denen Untersuchungen durchgeführt werden mussten, weil es viel zu wenig Betten gab. In Notfallambulanzen musste mit zwölfstündiger Wartezeit gerechnet werden und Patienten verstarben frühzeitig wegen zu wenig Personal.