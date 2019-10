Fünf der größten Gebäude der Welt stehen in der Volksrepublik, auch die längste und die höchste Brücke wurden dort gebaut. Nirgendwo sonst gibt es ein so großes Netz an Hochgeschwindigkeitszügen. Das weltweit größte Aquarium findet sich ebenfalls in China und die längste Mauer sowieso.



Für die Automobilindustrie ist die Volksrepublik der größte Absatzmarkt. Und in keinem anderen Land wird so viel Schweinefleisch gegessen und so viel Tabak geraucht.



Auch einen traurigen Rekord hält China - den der meisten Hinrichtungen. Laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International sind es mehrere tausend pro Jahr.



Quelle: AFP