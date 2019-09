Chinas Präsident Xi Jinping. Archivbild

Vor dem 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China hat Präsident Xi Jinping Revolutionsführer Mao Tsetung geehrt. Xi verbeugte sich drei Mal vor der Mao-Statue am Mausoleum des früheren Staatschefs auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking.



Am Dienstag zelebriert China seinen Nationalfeiertag. Eine Militärparade wird durch das Zentrum von Peking ziehen. Bei den Feierlichkeiten im ganzen Land dürfte Chinas immenser Wandel von einem verarmten Staat hin zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt betont werden.