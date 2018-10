Er war der Ideengeber und das logistische Hirn hinter der alliierten Luftbrücke nach Berlin: der britische Air Commodore Reginald Newnham (Rex) Waite (1901-1975). Zwischen 1947 und 1949 war er Chef der britischen Luftwaffenverbände in Berlin. In einem Brief an seinen Vorgesetzten schrieb er während der 322 Tage andauernden Blockade durch die russischen Besatzer 1948: "Das ist der interessanteste Job, den ich jemals hatte." Militärhistoriker schreiben den Erfolg der Luftbrücke wesentlich Waite zu.