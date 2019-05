Der Doppeldecker-Bus liegt nach einem Unfall auf der Seite.

Quelle: Orf/Florian Lederer/APA/dpa

Ein Doppeldecker-Bus mit mehr als 70 Passagieren an Bord ist im österreichischen Kärnten von einer verschneiten Straße abgekommen und seitlich gegen ein Haus geschlittert. Drei der Reisenden wurden leicht verletzt, teilte ein Polizeisprecher mit.



Der Unfall ereignete sich in Reisach in der Nähe von Hermagor. Der Busfahrer gab an, dass er von einem anderen Fahrzeug geschnitten worden sei. Bei dem notwendigen Ausweichmanöver sei der Bus dann von der Fahrbahn gerutscht.