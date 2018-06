Zerstörung nach dem Vulkanausbruch in Guatemala. Quelle: Prensa Libre/XinHua/dpa

Nach dem gewaltigen Ausbruch eines Vulkans in Guatemala bekommen die Rettungskräfte bei der Bergung Schreckliches zu sehen. In einigen Häusern an den Hängen des Volcan de Fuego entdeckten die Feuerwehrleute ganze Familien, die bei dem Unglück ums Leben kamen.



Mindestens 70 Menschen wurden bei dem Vulkanausbruch getötet, wie die Behörden mitteilten. Feuerwehrleute, Soldaten und Sanitäter setzten die Bergungsarbeiten an den Hängen des Berges fort. Zwei Ortschaften wurden weitgehend zerstört.