Die Kampagne "People's Vote" kündigt eine große Demonstration an.

Quelle: Tim Ireland/AP/dpa

Mit einer großen Demonstration will die Kampagne "People's Vote" an diesem Samstag in London für ein zweites Brexit-Referendum kämpfen. "Wir erwarten bis zu 700.000 Teilnehmer", sagte ein Sprecher der Kampagne, Barney Pell Scholes, der Deutschen Presse-Agentur.



Die Demonstranten versammeln sich ab 13 Uhr MEZ. Eine halbe Stunde später soll sich der Protestzug in Bewegung setzen. Die Strecke führt mitten durch die britische Hauptstadt bis zum Parlament.