Rote Flaggen warnen davor ins Wasser zu gehen. Archivbild Quelle: Carsten Rehder/dpa

Der Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein hat vor Feuerquallen in der Lübecker Bucht gewarnt. Hunderte von Badenden hatten an den Stränden zwischen Timmendorfer Strand und Haffkrug in den letzten Tagen Beschwerden.



An den Stränden von Lübeck-Travemünde hat die DLRG ihre höchste Warnstufe ausgerufen. Rote Flaggen warnen davor, ins Wasser zu gehen. Quallen seien nicht zu sehen, aber abgerissene Tentakeln mit aktiven Nesselzellen trieben im Wasser, so Jan Cramer der DLRG-Hauptwache Travemünde.