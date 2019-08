Nordfranzösische Calais probt Brexit-Ernstfall. Archivbild

Quelle: Julia Naue/dpa

Frankreich hat für den Ende Oktober geplanten britischen EU-Austritt 700 zusätzliche Zöllner eingestellt. Mit dem künftigen Nicht-EU-Land Großbritannien solle es eine "intelligente Grenze" für Unternehmen geben, um Lastwagenstaus zu verhindern. Das kündigte der französische Budgetminister Gerald Darmanin an.



Der britische Premier Boris Johnson will sein Land am 31. Oktober notfalls ohne ein Brexit-Abkommen aus der EU führen. Ein No-Deal-Brexit dürfte vor allem für die Wirtschaft erhebliche Konsequenzen haben.