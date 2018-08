Staubschutz in Wacken. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Die Veranstalter des Musikfestivals "Wacken Open Air" haben sich zum Schluss zufrieden mit dem Verlauf gezeigt. In den vergangenen Jahren habe Regen vieles erschwert. In diesem Jahr war es trocken. "Wir haben so ein Wetter noch nie gehabt. Aufbau trocken, Festival trocken, Abbau trocken - mehr geht nicht", sagte Wacken-Mitgründer Holger Hübner.



Die Polizei sprach von einem "tiefenentspannten" Einsatz. Der Rettungsdienst half 3.400 Menschen. 75.000 Menschen kamen zu dem Festival.