Die Namenshalle der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.

Quelle: Juris Vigulis/Saeima/dpa

Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern erinnern heute in Israel an die Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren. Nach Angaben des israelischen Außenministeriums handelt es sich um das größte Staatsereignis seit der Gründung Israels 1948.



Das Gedenken hat den Titel "An den Holocaust erinnern, Antisemitismus bekämpfen". Beim Holocaust-Forum wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als erstes deutsches Staatsoberhaupt in Yad Vashem eine Rede halten.