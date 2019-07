Am Mittag explodiert während einer Lagebesprechung im Führerhauptquartier "Wolfsschanze" bei Rastenburg im heutigen Polen eine Bombe in einer Aktentasche. Das eigentliche Ziel des Anschlags, Adolf Hitler, überlebt leicht verletzt. Gelegt wurde die Bombe von Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg in der Absicht, den "Führer" zu töten und gemeinsam mit eingeweihten Offizieren in Berlin, Wien und Paris einen Staatsstreich herbeizuführen.



In der Annahme, Hitler sei tot, versuchen die Widerstandskämpfer daraufhin aus dem Berliner Bendlerblock heraus, den Putsch zu koordinieren. Durch Hitlers Überleben und große Schwierigkeiten in der Kommunikation der Widerstandskämpfer scheitert die Operation "Walküre". Noch in der Nacht zum 21. Juli wird der Bendlerblock von regimetreuen Truppen besetzt und Stauffenberg gemeinsam mit anderen Mitwissern erschossen. Kurz nach Mitternacht überträgt der Rundfunk eine Ansprache Hitlers, in der er das Attentat als Komplott "einer ganz kleinen Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger" Offiziere bezeichnet. In der Folge des gescheiterten Putsches werden über 200 Personen durch das Regime angeklagt und nach Schauprozessen hingerichtet, deren propagandistische Urteilssprüche noch weit in die Bundesrepublik Deutschland nachwirken.

Attentat auf Hitler - Der 20. Juli