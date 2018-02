"Jeder Deutsche wird noch in 1.000 Jahren mit heiligem Schauer von diesem Kampf in Ehrfurcht sprechen", stimmte der zweite Mann des Dritten Reiches, Hermann Göring, die Deutschen am 30. Januar 1943 auf das Ende ein. Die in Stalingrad eingeschlossenen Soldaten sahen das vielfach anders: "Furchtbar ist der Krieg. Manchmal denke ich so: wenn doch die Welt untergehen wollte", schrieb der Gefreite Alois Müller aus dem Kessel an seine Frau.