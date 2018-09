Michelle Bachelet, die neue UN-Menschenrechtskommissarin. Archiv Quelle: David Fernández/EFE/dpa

Die neue UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hat die Bestätigung von 75 Todesurteilen in Ägypten mit scharfen Worten verurteilt. Sie hoffe, dass das ägyptische Berufungsgericht die Urteile noch einmal überprüfe, um ein "unumkehrbares Fehlurteil" zu vermeiden, erklärte Bachelet.



Ein Gericht in Kairo hatte am Samstag die Todesurteile gegen 75 Menschen bestätigt. Die Verurteilten waren Ende Juli in erster Instanz wegen Polizistenmordes und Vandalismus zum Tode verurteilt worden.