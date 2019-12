Mit seinem Projekt will der Aktionskünstler Gunter Demnig die Menschen über den Nazi-Terror in ihrer unmittelbaren Umgebung stolpern lassen. Der 72 Jahre alte Künstler fertigt etwa zehn mal zehn Zentimeter große Pflastersteine, die an die Opfer der Diktatur erinnern sollen. Diese Stolpersteine werden vor früheren Wohnhäusern oder Geschäften von Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen und Widerstandskämpfern in den Boden eingelassen.



Auf den Steinen sind kleine Messingtafeln mit biografischen Angaben der Ermordeten oder Verfolgten angebracht. Bislang gibt es laut Demnig die Miniatur-Denkmäler in mehr als 20 Ländern Europas. Für 120 Euro kann jeder eine Patenschaft für die Herstellung und Verlegung eines Steins übernehmen.



Die Aktion des Künstlers, der lange im Raum Köln lebte und nun im hessischen Alsfeld wohnt, ist allerdings auch umstritten. So hat sich die Stadt München offiziell gegen die Verlegung von Stolpersteinen entschieden. Begründung: Die Namen von Nazi-Opfern sollen nicht mit Füßen getreten werden.