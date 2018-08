Frans Timmermans ist Vizepräsident der EU-Kommission. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Wegen des Aufschwungs von Nationalisten warnt die EU-Kommission vor Parallelen zur Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Zum Gedenktag für Opfer von totalitären und autoritären Regimen am Donnerstag erinnerte Vizepräsident Frans Timmermans an die "schrecklichen Konsequenzen" des "Hitler-Stalin-Pakts".



Die Pflicht zur Erinnerung gelte heute umso mehr. Menschenwürde, Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie würden durch Extremisten, Nationalisten und polarisierende Rhetorik in Frage gestellt.