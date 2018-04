Starbucks will ein Anti-Rassismus-Training anbieten. Quelle: Gene J. Puskar/AP/dpa

Die US-Cafe-Kette Starbucks ist nach der umstrittenen Festnahme von zwei Afroamerikanern in einem ihrer Läden um Schadensbegrenzung bemüht. Demnach soll es für etwa 175.000 Mitarbeiter ein Anti-Rassismus-Training am 29. Mai geben. Mehr als 8.000 Filialen sollen geschlossen bleiben.



In einer Filiale in Philadelphia hatten die Männer gebeten, die Toilette zu benutzen. Das wurde ihnen verwehrt, da sie nichts bestellt hatten. Da sie sich weigerten zu gehen, riefen die Angestellten die Polizei.