In Wien haben nach Angaben der Polizei rund 8.000 Menschen gegen den Akademikerball der rechten FPÖ demonstriert. Zu Zwischenfällen oder zu den befürchteten gewalttätigen Auseinandersetzungen kam es bis zum frühen Abend nicht.



Die Polizei hatte 3.000 Beamte und auch Wasserwerfer in Bereitschaft. An dem Ball in der Wiener Hofburg, der von vielen Burschenschaftler aus ganz Europa besucht wird, nahm auch Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache teil.