Entwicklungsminister Müller startete das Projekt 2016. Quelle: Soeren Stache/dpa

Deutschland hat nach Informationen der "Welt am Sonntag" in den Ländern rund um Syrien in diesem Jahr etwa 20.000 Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge geschaffen. Insgesamt seien es damit rund 80.000 Stellen.



2016 hatte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) das Projekt "Cash for Work" ins Leben gerufen, das Flüchtlingen oder bedürftigen Gastgebern vor Ort Einkommensmöglichkeiten bieten soll. Man wolle den Menschen Würde und ein Stück selbstbestimmtes Leben zurückgeben, so Müller.