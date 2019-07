Verkleidete Teilnehmer der Comic-Messe "Comic Con Germany".

Quelle: Daniel Maurer/dpa

Zahlreiche Superhelden und Fabelwesen sind auf die Messe "Comic Con Germany" in Stuttgart geströmt. Zum zweitägigen Szenetreffen in Stuttgart an diesem Wochenende reisten außerdem Zeichner sowie Besuch aus Hollywood an: unter anderem erschien Richard Dean Anderson, der als Geheimagent MacGyver in den 1980er Jahren berühmt wurde.



Der Andrang sei groß, sagte ein Messesprecher. "Es ist super angelaufen." Im vergangenen Jahr kamen innerhalb der beiden Tage knapp 40.000 Menschen.