Steffen Fäth von Deutschland jubelt über einen Treffer.

Quelle: Marius Becker/dpa

Bei der Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark ist schon vor den Halbfinal-Spielen am Freitag ein Zuschauerrekord aufgestellt worden. "Wir haben ein Gesamtergebnis mit Dänemark zusammen, Stand heute, mit 837.000 Besuchern", sagte der Vorstandschef des Deutschen Handballbundes (DHB), Mark Schober, in Köln.



Der bisherige Rekord war mit 750.000 Zuschauern bei der Heim-Weltmeisterschaft 2007 aufgestellt worden. Am Freitag werden in Hamburg die beiden Halbfinals ausgetragen.