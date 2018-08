Aus Seenot gerettete Migranten. Archivbild Quelle: Lena Klimkeit/dpa

Ein Rettungsschiff mit 87 Migranten an Bord nimmt nach tagelanger Fahrt auf dem Mittelmeer Kurs auf Spanien. Das Schiff soll nach Algeciras in Südspanien fahren, teilte die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms mit.



Bis dahin seien es noch 590 Seemeilen, was bedeute, dass die Migranten drei weitere Tage auf See verbringen müssten. Sie wären dann mehr als eine Woche mit dem Schiff unterwegs. Sowohl Italien als auch Malta lassen private Seenotretter nicht mehr in ihren Häfen anlegen.