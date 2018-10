Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gibt seine Stimme ab. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

In Bayern läuft die Landtagswahl. Seit 8.00 Uhr sind landesweit die Wahllokale geöffnet. Rund 9,5 Millionen Bürger, darunter 600.000 Erstwähler, sind aufgerufen, einen neuen Landtag für die nächsten fünf Jahre zu wählen.



In München lag die Wahlbeteiligung nach Angaben der Stadt um 10.00 Uhr bei 35 Prozent. In Nürnberg zur selben Zeit bei 10,9 Prozent. Dort gab auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seine Stimmen ab. Vielerorts wurde von einer erhöhten Nutzung der Briefwahl berichtet.