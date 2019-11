SPD-Politiker Philipp Scheidemann am Fenster der Reichskanzlei in Berlin beim Ausrufen der Deutschen Republik.

Quelle: dpa

Tage, die zum Wendepunkt wurden, die den Gang der Ereignisse nachhaltig in eine andere Richtung lenkten. Tage, die Perspektiven eröffneten - oder in den Abgrund führten.



Manche dieser Schicksalsmomente stehen in Bezug zu einander. So markiert der 9. November 1918 eine einschneidende Zeitenwende: Das Ende des Kaiserreichs und den Beginn der ersten funktionsfähigen Republik für alle Deutschen: Der vom Thron gedrängte Kaiser Wilhelm II. wurde an diesem Novembertag von dem Sozialdemokraten Friedrich Ebert in der Staatsführung abgelöst. Gleich darauf rief der spätere Kanzler Philipp Scheidemann die später nach Weimar benannte Deutsche Republik aus.