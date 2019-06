Nach Ebola- steigen auch die Masernfälle im Kongo. Archivbild

Die Regierung des Kongos hat den Ausbruch einer großen Masern-Epidemie erklärt. Seit Jahresbeginn habe es bereits fast 90.000 mutmaßliche Masern-Erkrankungen gegeben, was eine Vervielfachung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeute, berichtete das Gesundheitsministerium.



2018 hatte es nur rund 65.000 Verdachtsfälle gegeben. Bei der Epidemie erliege rund jeder 50. Patient den Folgen der Erkrankung, sagte das Ministerium. Die Todesrate ist in ärmeren Ländern oft höher als in Deutschland.