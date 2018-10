90 Millionen Euro liegen im Eurojackpot. Archivbild Quelle: Federico Gambarini/dpa

Der Eurojackpot mit der Höchstsumme von 90 Millionen Euro ist erneut nicht geknackt worden. Die in Helsinki gezogenen Gewinnzahlen - 18, 19, 33, 38 und 44 sowie die beiden Eurozahlen 4 und 10 - brachten aber fünf Spielteilnehmern ein einstelliges Millionenglück, wie WestLotto mitteilte.



Sie gewannen in der zweiten Gewinnklasse. Jeweils 1,2 Millionen Euro gehen nach Hessen, Niedersachsen, Schweden, Ungarn und in die Niederlande. Die Chance auf den Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen.