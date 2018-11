Beim Eurojackpot sind 90 Millionen Euro zu holen. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Auch in der kommenden Woche können Lottospieler darauf hoffen, den deutschen Gewinnrekord einzustellen. Der mit 90 Millionen Euro gefüllte und bei dieser Summe gedeckelte Eurojackpot wurde auch in der 13. Ziehung hintereinander in Helsinki nicht geknackt.



Gezogen wurden diesmal die Gewinnzahlen 16, 24, 33, 35 und 43 plus die Zusatzzahlen 6 und 7. Bei der nächsten Ziehung stehe der Eurojackpot zum sechsten Mal in Folge bei der Höchstsumme von 90 Millionen Euro.