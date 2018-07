Weiterhin sind 90 Millionen Euro im Eurojackpot. Quelle: Federico Gambarini/dpa

Der mit 90 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot wurde in der 14. Ziehung hintereinander nicht geknackt. Das teilte Westlotto am Abend mit. Gezogen wurden diesmal die Gewinnzahlen 9, 18, 30, 47 und 48 plus die Zusatzzahlen 4 und 6.



Auch in der 2. Gewinnklasse bildete sich mit 24 Millionen Euro ein Jackpot. Diesen teilen sich nun vier Spielteilnehmer. Sie kommen aus Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Polen. Jeder von ihnen erhält einen Betrag von 5.966.268,70 Euro.