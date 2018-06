Eurojackpot. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Lottospieler können nächste Woche erneut darauf hoffen, den Eurojackpot komplett abzuräumen. Der mit 90 Millionen Euro gefüllte und gedeckelte Eurojackpot wurde auch in der zwölften Ziehung hintereinander in Helsinki nicht geknackt. Das teilte Westlotto am Abend in Münster mit.



Gezogen wurden diesmal die Gewinnzahlen 1-5-7-9-21 plus die Zusatzzahlen 3 und 10. Im Oktober 2016 hatte ein Spieler im Schwarzwald die 90 Millionen Euro gewonnen.