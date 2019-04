Drogeriemarkt Rossmann (Archiv).

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Der Drogerieriese Rossmann will im laufenden Jahr Millionensummen in neue Geschäfte stecken. Allein in Deutschland sollten im laufenden Jahr 90 Millionen Euro in 110 neue Märkte fließen, teilte das Unternehmen mit. 175 Geschäfte sollten modernisiert werden.



Trotz des Umbruchs zum Online-Handel sei das Drogeriegeschäft kaum berührt, sagte Geschäftsführer Peter Dreher. Das Online-Geschäft sei mit 30 Millionen Euro unbedeutend. Deutsche Verbraucher kauften Drogerieprodukte lieber im Laden.