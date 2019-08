Abbrennende Pinien. Symbolbild

Quelle: epa efe Zapata/EFE/dpa

In Südfrankreich kämpfen über 500 Feuerwehrleute gegen einen Waldbrand. 900 Hektar in dem Pinienwald in der Gemeinde Montirat nahe Carcassonne seien bereits zerstört worden, sagte Philippe Fabre, Einsatzleiter der Feuerwehr. Das Feuer, das am Mittwochnachmittag aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen war, breite sich weiter aus.



Starke Winde fachten den Brand über Nacht weiter an. Es gebe "keine Verletzten", betonte Fabre. Auch Wohnhäuser waren demnach nicht von dem Brand bedroht.