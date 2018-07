Axl Rose (l) und Gitarrist Slash von der Band Guns N' Roses. Quelle: Kc Alfred/ZUMA Wire/dpa

Überraschung in den deutschen Album-Charts: Die Rocklegenden von Guns N' Roses sind wieder da. Die Platte "Appetite For Destruction" ist in die Top 100 zurückgekehrt. Sie belegt aktuell Platz zwei und steht damit so hoch wie nie zuvor. Zuletzt war das Album 1992 platziert. Das teilte GfK Entertainment in Baden-Baden mit.



Platz eins der Charts gehört dem Hip-Hopper Juri mit seinem neuen Album "Bratans aus Favelas". Der Musiker hat russisch-afghanische Wurzeln und wohnt in Kassel.