Jeff Koons neben seiner Skulptur "Rabbit". Archivbild

Quelle: Steve Parsons/PA Wire/dpa

Die Skulptur "Rabbit" des US-Künstlers Jeff Koons hat bei einer Christie's-Auktion in New York mit knapp 91,1 Millionen Dollar einen Rekord für das Werk eines lebenden Künstlers erzielt. Das Werk von 1986 war auf 50 bis 70 Millionen Dollar geschätzt worden. Den Zuschlag erhielt laut "New York Times" Kunsthändler Robert E. Mnuchin, Vater von US-Finanzminister Steven Mnuchin.



Bisheriger Rekordhalter war das Werk "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" des britischen Malers David Hockney.