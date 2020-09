Unterstützer des botsuanischen Präsidenten Mokgweetsi Masisi.

Quelle: Jerome Delay/AP/dpa

In Botsuana bestimmen 925.000 Wahlberechtigte heute ein neues Parlament. Indirekt entscheiden sie auch darüber, ob der von den Abgeordneten bestimmte Präsident Mokgweetsi Masisi eine weitere Amtszeit bekommt.



Das Wahlbündnis Umbrella for Democratic Change (UDC) und die von Masisis Amtsvorgänger Ian Khama gegründete Botswana Patriotic Front (BPF) versuchen, der seit der Unabhängigkeit 1966 regierenden Botswana Democratic Party (BDP) die Macht streitig zu machen. Erste Wahlergebnisse werden am Donnerstag erwartet.