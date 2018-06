Die Milchstraße besteht aus Sternen und Dunkler Materie. Archiv Quelle: Peter Komka/MTI / MTVA/dpa

Die Milchstraße besitzt die Masse von 960 Milliarden Sonnen. Das ist das Ergebnis einer neuen Untersuchung der University of Arizona in den USA. Die Forscher hatten dafür unsere Heimatgalaxie mit einer neuen Methode "gewogen".



Sie wollten die Gesamtmasse der Milchstraße und anderer Galaxien möglichst exakt bestimmen. Dabei geht es nicht bloß um die Sterne in einer Galaxie, die nur etwa 15 Prozent der Masse der Milchstraße ausmachen. Rund 85 Prozent sind sogenannte Dunkle Materie.