Alexander Zverev hat in Miami den dritten Masterssieg seiner Karriere knapp verpasst. Der Hamburger unterlag John Isner im Finale mit 7:6 (7:4), 4:6, 4:6. Alle drei Duelle zuvor mit dem 2,08 m großen US-Amerikaner hatte Zverev gewonnen.



Trotz der Niederlage verbessert sich der deutsche Spitzenspieler, der seine Mannschaft in der kommenden Woche im Davis-Cup-Viertelfinale in Valencia gegen Spanien anführt, am Montag auf Platz vier der Weltrangliste. Isner kehrt nach dem ersten Masterssieg seiner Karriere unter die Top 10 zurück.