Rettungskräfte auf der A24. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Bei einer Massenkarambolage mit bis zu 30 Fahrzeugen auf der Autobahn 24 bei Talkau in Schleswig-Holstein ist ein Mann schwer verletzt worden. 15 weitere erlitten leichtere Verletzungen. Ein in Richtung Hamburg fahrender Lastwagen habe sich laut Rettungsleitstelle im dichten Schneetreiben auf der Fahrbahn quergestellt.



Drei Autos fuhren in das Hindernis hinein. Als Folge kam es auf der Gegenfahrbahn zu weiteren Auffahrunfällen. Insgesamt waren bis zu 30 Fahrzeuge verwickelt.