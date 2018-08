Vor allem, wenn Blockabfertigung in Österreich ist, wenn die österreichische Polizei an manchen Tagen nur 300 LKW pro Stunde auf die Autobahn Richtung Süden lässt - dann heißt es warten. Wenn's dumm läuft tagelang. Die Folge: Der Verkehr kommt zum Erliegen, die Rastplätze sind voll mit LKW, Standstreifen inklusive. Und es kommt zu einem riesigen Rückstau nach Deutschland. Bis zu vierzig Kilometer stehen dann die Autos Richtung Rosenheim Stoßstange an Stoßstange. "An solchen Tagen der Blockabfertigung sind wir mit 25 Kollegen nur damit beschäftigt, den Stau in den Griff zu bekommen", sagt Autobahnpolizist Thomas Kaltenbacher. "Zu was anderem kommen wir dann gar nicht mehr."



Doch der Verkehr staut sich nicht nur bei der Einfahrt nach Österreich. Durch die verstärkten Grenzkontrollen auf deutscher Seite wiederum entstehen Schlangen auf der österreichischen Autobahn. Jedes auffällige Fahrzeug wird an der bayerischen Grenze von der Bundespolizei herausgewinkt und untersucht, ein klares Signal an die internationale Schlepper- und Schleuserszene.