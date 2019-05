Der Fliegerhorst Büchel in der Eifel. Archivbild

Quelle: Harald Tittel/dpa

Der Aachener Friedenspreis geht 2019 an den ukrainischen Aktivisten Ruslan Kotsaba und zwei Initiativen für die Abschaffung von Nuklearwaffen. Insbesondere geht es dabei um den Abzug der im rheinland-pfälzischen Büchel stationierten US-Atomwaffen.



Der mit jeweils 2.000 Euro dotierte Preis wird am 1. September verliehen, dem internationalen Antikriegstag. Die Ehrung wird seit 1988 an Initiativen oder Einzelpersonen verliehen, die sich für Frieden und Dialog zwischen Konfliktparteien einsetzen.