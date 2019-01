Dasselbe gilt für die Frage nach einem Sitz im UN-Sicherheitsrat. Hier liegt der womöglich greifbarste Wert des Vertrages aus deutscher Sicht: im französischen Bekenntnis, die Aufnahme Deutschlands als ständiges Mitglied als "Priorität der deutsch-französischen Diplomatie" auszuweisen. Eingebettet ist dieser Wunsch explizit in eine mehrfach formulierte Zusicherung, dass dieses Ziel verbunden sei mit der Absicht, in New York nicht deutsch-französische, sondern europäische Interessen durchzusetzen.



Warum dann nicht stattdessen jene konkurrierende Idee verfolgt wird, wonach ein europäischer Sitz im Rat geschaffen würde - wie es manch anderer Staatenlenker der EU27 heute beim Anblick der prunkvollen Zeremonie in Aachen denken mag - bedarf tatsächlich einiger argumentativer Gelenkigkeit.