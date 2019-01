Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron unterzeichnen am Dienstag einen neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag. Er dient dazu, die "Beziehungen auf eine neue Stufe zu heben", wie es im Entwurf heißt. Frankreichs Präsident Macron hatte das Abkommen im September 2017 in seiner Rede an der Pariser Sorbonne-Universität angeregt. Der Aachener Vertrag knüpft an den 1963 von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle unterzeichneten Élysée-Freundschaftsvertrag an. Kernpunkte sind eine vertiefte Zusammenarbeit in der Europapolitik, der Verteidigung sowie in der Außen- und Entwicklungspolitik. Auch eine engere Zusammenarbeit in der Wirtschafts- und der Umwelt- und Klimapolitik sowie in Kulturfragen wird angestrebt.