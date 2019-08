Scheuer nannte die kostenlosen Fahrten ein "Herzensanliegen", mit dem die Leistung der Soldaten anerkannt werde. Dobrindt bezeichnete die Gratistickets als einen Beitrag für die Sichtbarkeit der Soldaten: "Unsere Soldatinnen und Soldaten gehören in die Mitte der Gesellschaft. Wir haben deshalb als CSU im Bundestag gefordert und durchgesetzt, dass in Zukunft Soldaten in Uniform kostenlos Bahnfahren können." Lutz, Vorstandsvorsitzender der DB AG, sprach von einem "starken Zeichen der Wertschätzung".